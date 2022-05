PSG : 65% des Français sont satisfaits par la prolongation de Mbappé

Un intérêt accru pour la prochaine saison de Ligue 1

Un quasi-plébiscite. Si en Espagne, la décision de Kylian Mbappé de prolonger l'aventure au PSG jusqu'en 2025 a engendré des regrets, la donne est diamétralement opposée en France.Ce sondage a été réalisé auprès d’un échantillon de 1005 personnes (dont 422 amateurs de football), représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus.. Le taux grimpe même à 74% de satisfaction chez les amateurs de football. Concernant les supporters, le chiffre grimpe à 93%. Le fait de savoir que le meilleur joueur, buteur et passeur de Ligue 1 reste à PSG induit un intérêt accru autour du championnat de France : 37% des Français ont plus envie de suivre la compétition l’an prochain.D'après 66% des personnes interrogées, à travers cette prolongation, le PSG montre qu'il rivalise avec les grands clubs européens. Par ailleurs, la majorité des Français considère que le choix de Mbappé résulte des moyens financiers illimités du Qatar (63%).