Prolongations de Neymar et Mbappé : le point complet

Paris est à l'aube d'une période capitale. En cinq semaines et un peu moins d'un mois, les champions de France en titre peuvent s’adjuger trois trophées : la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et la prestigieuse Ligue des champions. Ces échéances palpitantes ont renforcé la cohésion d'un groupe particulièrement uni, comme en témoignent les nombreuses photos publiées sur les réseaux sociaux par Neymar et ses compères. Pour le Brésilien, comme pour Kylian Mbappé, cette fin de saison 2019-20 a une grande importance pour la suite.

Discussions entamées pour Neymar, pas pour Mbappé

Arrivés à l'été 2017 pour presque 400 millions d'euros à eux deux, Neymar et Kylian Mbappé sont liés à Paris jusqu'en 2022. S'ils ne prolongent pas dans les semaines ou mois à venir, ils arriveraient à un an du terme de leur bail. La direction parisienne souhaite absolument éviter cette situation compromettante, mais selon RMC, les deux feuilletons sont bien distincts, malgré la complicité des deux attaquants. Neymar affiche clairement son bien-être et n'a jamais semblé aussi heureux dans la capitale. Le média français indique que les discussions auraient été entamées entre les décideurs parisiens et le clan du Brésilien, sans qu'il y ait une réelle avancée pour le moment. Concernant Kylian Mbappé, en revanche, le dossier de la prolongation du champion du monde serait au point mort. Le joueur, qui n'exclut aucune possibilité, souhaite se donner du temps avant de trancher pour son avenir.