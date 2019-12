Willian sera bientôt en fin de contrat du côté de Stamford Bridge. L’international brésilien ne fait pas mystère de ses intentions. Même s’il n’a encore reçu aucune offre, son désir est clairement de prolonger son contrat avec Chelsea. Le talentueux ailier, qui vient de se distinguer avec deux buts marqués à l’occasion du derby face à Tottenham, se verrait même bien terminer sa carrière chez les Blues. C’est ce qu’il a déclaré dans une interview accordée à Sky Sports. « Tout le monde sait à quel point j'aime ce club et à quel point j’aime jouer ici. Si ça ne tenait qu’à moi, je resterai ici jusqu'à mes 40 ans mais le football n'est pas toujours comme ça (…) Ce n'est pas seulement ma décision, nous devons décider ensemble avec le club. Nous avons eu quelques conversations. J'espère que je peux vous dire que je resterai mais pour l’instant je ne peux pas le dire. » L’ex-joueur du Shakhtar fait partie des éléments les plus anciens de l’effectif de l’équipe londonienne. Il compte 315 apparitions et 57 buts avec Chelsea.

