Depuis le terrible épisode du 12 juin 2021, Christian Eriksen n'a plus rejoué au football en match officiel. Victime d'un arrêt cardiaque avant d'en réchapper miraculeusement, le Danois vit depuis avec un défibrillateur miniaturisé. Un système interdit en Serie A italienne, qui l'a donc forcé à rompre d'un commun accord, son contrat avec l'Inter Milan. Sans club depuis un mois, le milieu de terrain pourrait rebondir en Premier League.



D'après les informations du Times, Christian Eriksen est donc plus proche que jamais d'un come-back dans le championnat anglais, deux ans tout juste après son départ de Tottenham. Le média ajoute qu'une annonce serait même imminente et pourrait être faite dans le courant de la semaine. Plusieurs clubs de l'élite auraient approché l'homme de vingt-neuf ans, malgré sa fragilité cardiaque.

La Premier League avant la Coupe du monde

Le Times précise par ailleurs qu'un certain nombre d'écuries européennes se sont également manifestées dans le dossier, mais Christian Eriksen privilégierait un retour en Premier League, lui qui a déclaré récemment qu'il souhaitait tout mettre en œuvre pour participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar.