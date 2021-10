Premier League : Vers un retour d'Eden Hazard ?

Chelsea et Newcastle auraient été sondés sur leur éventuel intérêt pour l'ailier du Real Madrid, Eden Hazard. C’est ce que révèle le site britannique ESPN. Les représentants du joueur exploreraient donc toutes les possibilités en vue du prochain mercato estival. Des possibilités d'un échappatoire pour leur client si jamais son chemin de croix dans la capitale espagnole se prolongeait.

Le Real pas chaud pour le vendre ?

Un certain nombre d'autres clubs de Premier League auraient aussi été contactés à propos du joueur de 31 ans, lequel n’arrive pas à reproduire à Madrid les performances qu’il affichait à Chelsea avant 2019. Cette saison, il continue d'ailleurs de souffler le chaud et le froid, avec des allers et retours répétitifs à l'infirmerie.



Le contrat de l’ancien Lillois du côté de Bernabeu n’expire en 2024. Il n’est pas certain que les dirigeants merengue acceptent de le libérer. Ils ont payé 100M€ pour ses services, et même si le retour sur investissement est décevant il n’est pas question de le brader.