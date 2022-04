Depuis bien longtemps largué dans la course au titre en Premier League, Manchester United est déjà en plein chantier et en pleine réflexion pour parvenir à rebondir dès la saison prochaine. Outre le recrutement d'un nouvel entraîneur en la personne d'Erik ten Hag, les Red Devils travaillent sur la refonte de leur effectif. Une dizaine de joueurs pourraient quitter Old Trafford, et de nouveaux sont espérés. Le dossier Declan Rice est ouvert.



Déjà positionné sur un potentiel transfert du milieu de terrain de West Ham, United pourrait cependant voir débouler une sacrée concurrence puisque d'après le Dailymail, Manchester City est également à l'affut. Le média explique que même si les Skyblues s'apprêtent à débourser les 75 M€ de la clause libératoire d'un certain Erling Haaland, ils pourraient payer l’indemnité demandée par les Hammers pour Rice.

Rice voulait Chelsea, mais...

À une nuance près que West Ham en demande pour le moment 120 M€. Une somme qui pourrait être jugée un brin trop élevée par la direction de City. De son côté, le joueur a déjà évoqué son souhait de retourner à... Chelsea, club où il avait joué étant jeune. Mais la situation bancale des Blues devrait empêcher un tel mouvement. Tout devrait donc se jouer entre les deux rivaux mancuniens.