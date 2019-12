Premier League : Pochettino est disponible

Un périple en Argentine puis un tour au Qatar pour assister à la finale de la Coupe du Monde des clubs, Mauricio Pochettino est loin de s’ennuyer depuis son limogeage de Tottenham il y a un mois. Après cinq ans sur le banc des Spurs, le technicien argentin profite de ce temps libre pour souffler un peu. Mais à la différence d’un Massimiliano Allegri ou d’un Zinedine Zidane au moment de son départ du Real Madrid, ne comptez pas sur lui pour rester éloigner des terrains pendant des mois. « Je suis prêt à reprendre du service, a-t-il déclaré à la presse au Qatar. Si une offre arrive, évidemment, je suis ouvert à la discussion. » Pochettino : « Tottenham ? On ne sait jamais… »

S’étant forgé une très belle réputation en Premier League, Pochettino n’aura pas de mal à retrouver un club. En Angleterre ? L’intéressé préfère ne se fermer aucune porte. « Évidemment, j'aime la Premier League, j'aime les fans anglais, je pense que c'est un des meilleurs championnats du monde et que c'est très excitant d'y prendre part, pour n'importe quel manager.... Mais on verra bien, il n'y a pas que la Premier League, il y a différents championnats dans le monde, différents clubs qui peuvent offrir des challenges excitants. » Parti en bons termes avec Tottenham, Mauricio Pochettino n’exclut pas un retour chez les Spurs dans un futur plus ou moins proche.