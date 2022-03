Tottenham et Everton sont deux des clubs à montrer de l'intérêt pour Bruno Genesio. RMC Sport affirme ainsi que les deux clubs surveillent l'entraîneur de Rennes en vue d'une éventuelle arrivée la saison prochaine. Les Spurs ont Antonio Conte à la tête du club, mais son avenir à long terme est incertain après de récents commentaires sur l'ambition du club et ses aspirations en matière de transferts.

Genesio apprécié en Angleterre

Newcastle a récemment nommé Eddie Howe, mais il n'est pas certain qu'il puisse mener le club au niveau exigé par les nouveaux propriétaires. D'autres équipes de Premier League s'intéressent à Genesio, on parle notamment des Wolves et d'Everton.