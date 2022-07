L'occasion va-t-elle faire le larron ? La possibilité n'est pas a écarter, et elle concerne Manchester United. Le club anglais est bien embarrassé depuis qu'il a appris que Cristiano Ronaldo ne voulait plus jouer à Old Trafford, bien décidé à aller voir ailleurs pour pouvoir participer à une Ligue des champions que les Red Devils n'auront pas l'occasion de jouer la saison prochaine. United aurait tourné le regard vers Paulo Dybala.

Et l'idée pourrait être profitable à l'attaquant argentin qui est lui aussi dans une sorte d'impasse puisqu'il ne trouve toujours pas de club susceptible de l'accueillir depuis la fin de son contrat avec la Juventus le 30 juin dernier. Selon ESPN, les recruteurs de Manchester United ont donc manifesté leur intérêt pour l'international de vingt-huit ans. Mais les Red Devils ne sont pas les seuls sur le dossier puisque l'AS Rome de José Mourinho est également sur le coup.

Quand CR7 lui recommandait United

Paulo Dybala préfèrera-t-il rester en Italie ou aller tenter l'aventure en Premier League ? En 2019, alors que l'Argentin négociait une prolongation de contrat avec la Juventus, un certain Cristiano Ronaldo avait recommandé à Dybala de filer à Old Trafford. Ce dernier n'avait pas écouté les conseils du Portugais. Trois ans plus tard, il pourrait bien lui succéder à l'avant de l'équipe mancunienne.