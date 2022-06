Premier League : Nayef Aguerd (Rennes) s'engage pour cinq ans avec West Ham

L'international marocain âgé de 26 ans jouait depuis deux saisons à Rennes, qui l'avait acheté à Dijon pour près de 5 millions d'euros et va réaliser sa plus forte plus-value. Son contrat avait été prolongé l'été dernier jusqu'en 2025. "J'ai été vraiment enthousiaste quand j'ai entendu parler de l'intérêt de West Ham United", déclare Aguerd dans le communiqué de West Ham. "Quand j'en ai entendu parler, j'ai su que je devais aller en Premier League, parce que c'est le rêve de tous les joueurs", ajoute le gaucher. Aguerd était sur les tablettes de David Moyes, le manager général des Hammers. "Nous avons suivi ses progrès depuis un certain temps et je suis très heureux que nous ayons pu le faire signer. C'est un beau renfort qui va s'ajouter à nos options défensives", commente-t-il.

West Ham a fini la saison à la 7e place du championnat anglais. Aguerd, pilier de la charnière centrale du Stade Rennais et auteur de quatre buts la saison passée en L1, avait annoncé samedi sur les réseaux sociaux son départ du club breton. Avec lui sur le terrain, Rennes a inscrit une moyenne de 1,9 point par match la saison passée en Ligue 1, contre 0,9 point pour les sept matches où il était à la Coupe d'Afrique des nations, suspendu ou malade. Son transfert va laisser un trou béant dans la défense centrale. "Il faudra recruter deux défenseurs centraux", avait glissé l'actionnaire François Pinault à la presse, évoquant il y a quelques semaines son possible départ.