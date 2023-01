Premier League : Manchester United tient la doublure de David De Gea

Manchester United n'a pas encore trouvé son remplaçant à Cristiano Ronaldo en attaque mais s'active tout de même sur le marché des transferts. Les Red Devils se sont octroyés un nouveau gardien ce vendredi. Il sera la doublure de David De Gea. L'ancien portier de Crystal Palace, Jack Butland, rejoint donc Manchester United afin d'épauler l'international espagnol. Dans le communiqué du club, Jack Butler s'est montré très heureux de rejoindre les Red Devils.

"C'est un club extraordinaire et je suis fier de le représenter. J'ai vraiment hâte de travailler avec un groupe de gardiens de but incroyable, qui se soutiennent tous les jours pour créer le meilleur environnement d'entraînement et de jeu pour l'équipe. J'ai joué contre David De Gea et j'ai représenté l'Angleterre aux côtés de Tom Heaton ; ce sont des gardiens de premier ordre, et je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de rivaliser avec eux et de les soutenir en tant que coéquipiers. Ce groupe peut accomplir beaucoup de choses cette saison et je suis impatient de jouer mon rôle pour aider tout le monde à atteindre ces ambitions."

Le gardien de 29 ans est un habitué des seconds rôles. Il n'a joué que 10 matchs sur les deux dernières saisons et n'a pas la moindre minute en 2022-2023. Il pourra tout de même apporter son expérience du football anglais ainsi que sa combativité.