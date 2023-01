C’est désormais acté. Après plusieurs jours de négociations, Arsenal vient d’officialiser, ce vendredi, la venue de Leandro Trossard. "L’international belge Leandro Trossard nous a rejoints en provenance de Brighton & Hove Albion pour un contrat à long terme", indiquent les Gunners dans un communiqué paru sur leur compte Twitter. Son ancien club, Brighton, récupère plus de 20 millions d’euros dans cette opération (23M€ + 8M€ de bonus). Mis à l’écart par Roberto De Zerbi, l’international belge souhaitait quitter les Seagulls dès cet hiver. L’OM était notamment sur les rangs, mais ce sont finalement les Gunners qui ont raflé la mise. La durée de son contrat n’a pas été dévoilée par le leader de Premier League.

Le transfert de l’ailier gauche de 28 ans vient faire oublier, pour Arsenal, l’échec du dossier Mykhailo Mudryk finalement parti à Chelsea. Leandro Trossard vient apporter une solution offensive de plus à Mikel Arteta. Avec ce transfert, le coach des Gunners a désormais tous les moyens à disposition pour aller offrir un 14ème titre de champion d’Angleterre au club londonien. Pour rappel, Arsenal n’a plus remporté de titre en Premier League depuis 2004 et l’époque des “invincibles”.