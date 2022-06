Premier League : Chelsea prêt à foncer sur l'opportunité Sterling

Après 7 ans passés à Manchester City, Raheem Sterling pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. Révélé à Liverpool, l’attaquant international anglais s’est imposé au fil des années comme une valeur sûre dans la rotation de Pep Guardiola chez les Citizens. Mais après ces deux écuries, il pourrait découvrir une troisième institution anglaise en s’engageant avec Chelsea, selon les derniers échos de la presse britannique.

Sterling se rapproche de Chelsea

Le média The Athletic indique en effet que Chelsea est prêt à avancer ses pions pour s’attacher les services de Raheem Sterling. Thomas Tuchel est séduit par le profil technique de l’international anglais. Le technicien allemand souhaite renforcer son secteur offensif avec un joueur expérimenté, percutant et capable de prendre la profondeur. Des cases que Sterling coche.

Reste que Chelsea et Manchester City devront trouver un terrain d’entente puisque Sterling a encore un an de contrat avec le club mancunien. The Athletic évoque une opération qui pourrait être chiffrée à 40 millions d’euros.