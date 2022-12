Premier League : Badiashile, Fernandez, MacAllister... Le mercato fou préparé par Chelsea

Après une première partie de saison très difficile en championnat, les Blues de Chelsea veulent se remettre la tête à l'endroit. Quoi de mieux pour le faire que de recruter du lourd au mercato hivernal. Les Londoniens ont déjà des idées et ont déjà lancé les hostilités. Ils aimeraient recruter à toutes les lignes.

Défense : Badiashile piste la plus chaude

Les Blues de Chelsea semblent apprécier les défenseurs axiaux français. Après avoir tenté de recruter Castello Lukeba cet été et avoir essuyé un refus lyonnais, les Londoniens semblent proches d'enrôler un international français. En effet, depuis quelques jours, une rumeur est devenue très insistante concernant le Monégasque Benoit Badiashile. Excellent depuis quelques saisons maintenant, il semble être prêt à passer le cap et à s'imposer dans un grand club. Aux côtés de Thiago Silva et Kalidou Koulibaly, il pourra continuer de progresser et se montrer dans un club qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Milieu : Un champion du monde devrait arriver

Si Christopher Nkunku sera officiellement un joueur de Chelsea dès le 1er juillet prochain, Chelsea cherche un joueur pour renforcer son entrejeu dès cet hiver. Depuis hier, la rumeur d'un transfert d'Enzo Fernandez dans la capitale londonienne prend de l'ampleur, bien que le prix parait très élevé pour le meilleur espoir de la Coupe du Monde. Si le joueur de Benfica ne vient pas à Londres, ce pourrait être l'un de ses coéquipiers de la Coupe du Monde qui signerait. En effet, les Blues pourraient se rabattre sur Alexis Mac Allister, performant avec Brighton.

Attaque : Un jeune et puis c'est tout ?

Avec beaucoup d'anticipation, les Londoniens de Chelsea se sont précipités sur le jeune attaquant ivoirien de Molde, impressionnant cette saison en Suède, David Datro Fofana. Cependant, il se pourrait qu'ils aient besoin de recruter un autre joueur pour le front de l'attaque. Avec insistance, le nom de Mudryk (Shakhtar Donetsk) revient dans la capitale anglaise. Cependant, c'est du côté des Gunners d'Arsenal que l'Ukrainien semble se diriger pour le moment... Affaire à suivre.