À peine installé à son nouveau poste d’entraineur d’Arsenal, Mikel Arteta aurait déjà commencé à plancher sur la question des renforts. Le technicien basque espère surtout du sang neuf en attaque et sa principale cible aurait pour nom Dries Mertens. Selon Il Mattino, l’international belge répond parfaitement au profil recherché, surtout que son registre est différent des autres joueurs offensifs que possèdent les Gunners actuellement.



Mertens (32 ans) a un contrat avec le club italien de Naples qui expire en juin prochain. Et les responsables italiens seraient prêts à le libérer contre une somme avoisinant les 10M€. Le montant n’est pas de nature à refroidir un club tel qu’Arsenal, cependant, sur ce dossier, les Londoniens peuvent se heurter à la concurrence émanant d’Allemagne. Le Borussia Dortmund et à un degré moindre le Bayern Munich seraient aussi intéressés par la signature du Diable Rouge.