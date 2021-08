Premier League : Anthony Martial est dans la tourmente

Contrairement à son coéquipier et compatriote Paul Pogba, Anthony Martial ne réalise pas un très bon début de saison dans le championnat anglais. C’est même tout le contraire. L’ancien monégasque semble être retombé dans ses travers d’antan, avec un rendement calamiteux et beaucoup de nonchalance dans tout ce qu'il entreprend.



Cette régression a été montée du doigt par Rio Ferdinand, l’ex-légende du club. Et ce dernier n’a pas été le seul à critiquer l’international tricolore. Jamie O’Hara, l’ancien joueur de Tottenham, a aussi été extrêmement sévère à son encontre.



« Martial était choquant, a clamé ce dernier dans une intervention à talkSPORT. Très mauvaise performance de sa part. Il joue comme s'il ne se souciait pas de savoir s'il joue bien ou non. C'est une attitude étrange à avoir. Quand j'allais sur un terrain de football, j'étais obsédé par le fait d'être le meilleur joueur du monde. Martial, lui, joue juste comme s'il se fichait de savoir s'il joue bien ou pas. Ça m’a vraiment interpellé, car il a tellement de talent. Mais il n’est pas assez bon, et il est à des années-lumière de Romelu Lukaku par exemple ».