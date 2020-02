Pourquoi Messi (Barcelone) souhaite absolument le retour de Neymar

Après un feuilleton digne d'une télénovela brésilienne l'été dernier, la probabilité de voir le FC Barcelone revenir à la charge pour Neymar durant le prochain mercato estival est importante. Depuis plusieurs mois, la presse catalane en fait son fil rouge, en dépit des nombreux chantiers qui concernent le Barça. Une chose est sûre : Lionel Messi souhaite le retour de la superstar brésilienne. Le natif de Rosario l'a publiquement rappelé dans un entretien récent. Et il y a des raisons claires à cela.

Messi verrait Neymar comme son successeur

Guillem Balague a expliqué sur la BBC que Messi verrait tout simplement Neymar comme son successeur au FC Barcelone. Par son registre technique, le numéro 10 du Paris Saint-Germain, à la fois créateur et buteur, est certainement le joueur qui se rapproche le plus de Messi en termes d'inventivité. La Pulga garde d'excellents souvenirs du passage de Neymar, qu'il avait pris sous son aile afin de former la fameuse MSN après l'arrivée de Luis Suarez. Enfin, Messi estimerait que la présence de Neymar augmenterait considérablement les chances de Barcelone pour reconquérir la prestigieuse Ligue des champions - un point sensible dans l'esprit de Messi, qui n'a plus soulevé la coupe aux grandes oreilles depuis 5 ans.