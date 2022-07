Pourquoi l'Inter Miami a refusé Bale

Cependant, bien qu'ayant la priorité, conformément à la liste de découverte de la MLS, Miami a choisi de ne pas s'intéresser à Bale, se contentant de l'indemnité de 75 000 dollars que leur devait LAFC. C'est l'entraîneur principal de Miami, Phil Neville, qui a expliqué aux journalistes mercredi que Bale n'a pas atterri en Floride parce que la franchise "ne voulait pas" le signer.

L'Inter Miami n'a pas tenté Bale

"En ce moment, j'ai l'impression que nous sommes toujours dans cette phase de fondation, de bloc de construction", a déclaré Neville. "Et il y aura des moments où nous ajouterons les cerises et les glaçages sur le gâteau. Même si c'est génial sur le papier et tout ça, nous avons senti que, d'un point de vue de l'effectif, de ce que nous voulions vraiment pour cette saison."

Neville a admis que Bale est un joueur fantastique qui rendra Los Angeles plus fort, mais que le timing n'était pas le bon pour le projet que l'Inter Miami construit. "[Bale] améliorerait n'importe quelle équipe de football, mais nous avons un plafond dans ce club de football, nous avons un certain niveau de joueur qui, selon nous, nous améliorera dans certains domaines", a déclaré Neville.

...