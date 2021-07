Pour son agent, Hakimi rêve du Real Madrid

Achraf Hakimi a achevé son transfert au Paris Saint-Germain depuis l'Inter, mais son agent Alejandro Camano admet que c'est toujours son rêve et celui du joueur de revenir au Real Madrid. Le club merengue a vendu Hakimi à l'Inter l'été dernier, avant que les problèmes financiers des Nerazzurri ne les obligent à vendre 12 mois plus tard. Madrid avait la possibilité de le racheter cet été mais a donné la priorité à d'autres transferts par rapport au jeune arrière latéral, mais son agent a révélé que le joueur voulait toujours jouer pour son club natal un jour.

Hakimi rêve toujours du Real Madrid

"Le Real Madrid avait la priorité jusqu'à ce que le PSG et l'Inter disent que l'accord allait arriver", a expliqué Camano. "Nous maintenons l'illusion et le rêve qu'Achraf reviendra au Real Madrid parce qu'il est né à Madrid, il a grandi à Madrid et, comme objectif final, un jour, il aimerait jouer pour le Real Madrid" Camano a admis qu'il y avait également un intérêt de la part des champions d'Europe en titre. "Chelsea a également fait une offre pour Achraf. Le fait qu'ils soient champions d'Europe l'a peut-être fait reculer." Hakimi sera rejoint à Paris par son ancien capitaine du Real Madrid Sergio Ramos. "Nous sommes très heureux de l'arrivée de Sergio Ramos", a déclaré Camano.