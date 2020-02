Pour Morgan Sanson, il était « hors de question » de quitter l'OM en janvier

A l'image de l'effectif marseillais dans sa globalité, Morgan Sanson a vécu une saison 2018-19 décevante. Mais même si son nom a circulé dans la rubrique des rumeurs Mercato, le joueur de 25 ans n'a pas quitté la cité phocéenne. « Il y a eu des offres mais, honnêtement, elles n'étaient pas à la hauteur de ce que je voulais, a révélé l'ancien Montpelliérain à L'Equipe. Elles étaient à la hauteur de ce que je venais de faire. Et puis, je ne voulais pas partir sur cette saison, j'avais envie de prendre ma revanche. J'étais prêt à repartir sur une nouvelle aventure, avec un nouveau coach, sur des bases saines. » Bien lui a pris car, sous les ordres d'André Villas-Boas, le natif de Saint-Doulchard a retrouvé des couleurs. Obnubilé par la quête d'une qualification pour la prochaine C1, l'ex-international Espoirs français n'a pas non plus souhaité faire ses valises en janvier. « Cet hiver, c'était hors de question de partir, a-t-il affirmé. Je suis dans une bonne période, on a un groupe fantastique, on est deuxièmes, on a la Ligue des Champions à aller chercher. »