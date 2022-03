Pour Kamara, deux clubs se dégagent

Sauf retournement de situation, Boubakar Kamara devrait quitter l'Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Le polyvalent milieu de terrain - il peut jouer aussi en défense centrale - n'a toujours pas prolongé son contrat avec son club formateur, et la tendance ne devrait pas s'inverser dans les prochaines semaines, malgré les efforts consentis par la direction de l'OM sur ce dossier sensible.

Un match Altético-Lazio ?

Par sa polyvalence, son âge (22 ans), son potentiel technique et économique ainsi que sa régularité, Boubacar Kamara représente une opportunité à saisir pour de nombreux clubs européens. Le minot de l'Olympique de Marseille a une cote élevée à l'étranger, notamment en Italie, en Espagne et en Angleterre. Si son nom a d'ailleurs été associé à plusieurs écuries de Premier League, deux écuries se dégageraient pour l'accueillir dans quelques mois : l'Atlético de Madrid et la Lazio Rome.

Selon les informations du quotidien Il Messaggero, le club de la capitale italienne ne serait pas en pole position, mais serait en train de combler son retard face aux Colchoneros sur ce dossier. Igli Tare, directeur sportif de la Lazio, fait de Kamara une priorité pour le mercato. Affaire à suivre...