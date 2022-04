Pogba, une proposition qui divise

À l'image de Kylian Mbappé au PSG, Paul Pogba arrive en fin de contrat en juin prochain et n'a toujours pas annoncé quel était son choix pour son avenir. Le milieu de terrain international semble plutôt enclin à un départ, mais son club de Manchester United aurait l'intention de le conserver. Et pour cela, une offre sonnante et trébuchante aurait été proposée au champion du monde tricolore. Pas de quoi faire plaisir à tout monde.

C'est le Daily Mirror qui évoque le problème. La direction mancunienne aimerait valider une prolongation de la Pioche et le média avance la somme de 480 000 euros hebdomadaires qu'aurait proposée United. À cela viendraient s'ajouter des variables d'une valeur maximale de 600 000 euros par semaine. De quoi devenir le deuxième joueur le mieux payé du club derrière Cristiano Ronaldo. Mais le vestiaire gronde.

Vers une rébellion du vestiaire ?

Car les détails de cette fameuse proposition sont remontés jusqu'aux oreilles des joueurs, et cela n'a pas du tout plu. Le Mirror avance la possibilité d'un déclenchement de rébellion si Paul Pogba et Manchester United venaient à s'entendre sur un tel accord. Tout pourrait cependant se calmer si le Français décidait de quitter un club avec lequel il n'a brillé que beaucoup trop rarement depuis son retour en 2016.