Pogba sur la touche...

Paul Pogba rêve de rejoindre le Real Madrid, il ne s'en cache pas, son agent non plus. Mais le champion du monde est toujours un joueur de Manchester United, avec qui il est actuellement en stage en Norvège, le pays de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Mais c'est un peu comme si Pogba était là sans être là.

Ce mardi, il est resté sur la touche à observer ses coéquipiers s'entraîner, au stade Bislett. Selon Dagsbladet, il aurait mal au dos, et sa participation au match amical contre Kristiansund ce mardi soir est très compromise. Toujours d'après le quotidien norvégien, Pogba avait également esquivé une rencontre avec les supporters lundi puisque, pendant que Lingard, Rashford & Co signaient des autographes et posaient pour quelques selfies, le milieu de terrain français a filé directement dans sa chambre d'hôtel. Autant de scènes et de comportements typiques d'un joueur qui a déjà la tête ailleurs...

D'ailleurs, plusieurs anciens joueur du club, comme Teddy Sheringham ou Bastian Schweinsteiger, estiment que Manchester doit se résoudre à laisser filer Pogba. "Le club a besoin de joueurs qui sont à 100% et qui se soucient du club, c'est le seul moyen de survivre au plus haut niveau et de réussir, a ainsi plaidé "Schweini" auprès de la BBC. Paul est un grand joueur. Il recherche simplement une équipe lui permettant de jouer dans le même style que l'équipe de France. Si on lui accorde ce type d'équipe, il serait heureux à United, mais si un joueur a envie de quitter le club, on ne devrait pas l'en empêcher."

En attendant, c'est au Real Madrid d’accélérer dans ce dossier. Manchester United, de son côté, serait tout proche de boucler l'arrivée de Bruno Fernandes, le successeur potentiel de Pogba.