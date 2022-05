Pogba dit NON à Manchester City !

Paul Pogba a de fortes chances de quitter Manchester United au terme de la saison en cours. Et que les supporters des Red Devils se rassurent, La Pioche ne prendra pas la direction de l’équipe rivale de City. Cette option lui a bien été proposée, mais il s’y est opposé d’après ce que révèle le média britannique The Athletic.

Pogba n’a plus que trois prétendants

Le champion du monde est peu enchanté à l’idée de traverser la ville pour s’engager en faveur de l’ennemi juré de Man United. De plus, après six ans passés en Premier League, il souhaiterait changer de championnat afin de repartir sur de nouvelles bases. Les derniers mois du côté d’Old Trafford ont été très compliqués pour lui et il veut se retrouver dans un contexte différent pour chasser définitivement les mauvaises ondes.

Trois clubs pourraient se disputer les services de l’international tricolore. Son ancien club de la Juventus est désireux de l’accueillir pour une nouvelle pige. Les Bianconeri doivent cependant faire face à la concurrence du Real Madrid et du PSG. Et il se murmure que les champions de France ont la priorité du joueur. Le natif de Lagny-sur-Marne serait très content à l’idée de retrouver sa région et évoluer au sein de la meilleure équipe française, capable aussi de disputer les premiers rôles sur la scène continentale.