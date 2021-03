Pochettino veut récupérer un gardien de Leeds

Visiblement, même s'il a prolongé l'aventure avec le Paris Saint-Germain cet été, Sergio Rico ne satisfait pas totalement Mauricio Pochettino. Le coach argentin aimerait trouver un autre dauphin à Keylor Navas lorsque celui-ci ne peut tenir sa place devant la cage parisienne. Et pour ce faire, il aurait jeté son dévolu sur un jeune joueur de Leeds, Illan Meslier.

Révélation chez les Peacocks, le Lorientais de vingt-et-un an est donc dans les petits papiers de l'entraîneur parisien. Et d'après The National, Pochettino s'apprête à utiliser ses bonnes relations avec Marcelo Bielsa pour tenter de lui soutirer la pépite tricolore. Cette saison, Meslier est devenu le plus jeune gardien (de moins de 21 ans) de l'histoire de la Premier League à s'offrir huit "clean-sheets", faisant mieux que le record jusqu'alors détenu par Joe Hart (sept).

Arrivé du FC Lorient à Leeds l'an passé, le jeune homme a participé à la remontée du club dans l'élite du football anglais. Il pourrait donc revenir par une porte bien plus large du côté de la Ligue 1. A noter que Tottenham est également sur les rangs.