Pochettino sur le banc de l'Angleterre ?

Entraîneur du Paris Saint-Germain entre janvier 2021 et juillet 2022, Mauricio Pochettino est passé à côté de son challenge parisien. Incapable d'imposer sa patte sur une équipe au fort potentiel, l'Argentin a été démis de ses fonctions pour être remplacé par Christophe Galtier. Sans emploi depuis bientôt trois mois, l'homme est régulièrement cité dès qu'un poste se libère. Pour l'heure sans résultat concret. La situation pourrait toutefois évoluer après la Coupe du monde 2022.



Le Daily Mail révèle que Pochettino était présent dans les tribunes de Wembley lundi soir, lors du nul spectaculaire entre l'Angleterre et l'Allemagne (3-3) en Ligue des nations. De quoi faire dire au média anglais que le tacticien argentin pourrait succéder à Gareth Southgate. Particulièrement décrié ces derniers temps, l'actuel sélectionneur des Three Lions pourrait être débarqué après le Mondial en cas de mauvais résultats de l'Angleterre.



Selon le Daily Lail, d'autres noms sont également avancés en cas de succession ouverte. La piste anglaise serait privilégiée par la Fédération anglaise (FA) qui penserait notamment à l'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe, mais aussi à un Graham Potter pourtant tout juste arrivé sur le banc de Chelsea. Des dossiers compliqués à concrétiser pour une FA qui pourrait alors composer le numéro de Mauricio Pochettino.