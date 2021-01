Pochettino : "Ramos trouverait un grand club ici"

Mauricio Pochettino occupe avec le PSG la place de leader du Championnat de France de Ligue 1. De nouveau apparu sur le banc du club francilien lors du large succès obtenu face à Montpellier (4-0) après avoir été guéri du Covid-19, le technicien argentin doit déjà gérer les nombreuses rumeurs autour d'une équipe qu'il vient à peine d'intégrer.

Le technicien argentin a dévoilé n'avoir jamais exprimé un "non" envers Florentino Perez, le président du Real Madrid, dans le passé, ni refusé un poste d'entraîneur au FC Barcelone. "Ce n'est pas comme ça, même si à l'époque on a beaucoup parlé. Nous respectons grandement les équipes qui se sont intéressées à notre personnel. Ce n'était pas comme ça et bien sûr j'ai eu des contacts avec des clubs. Nous avons reçu l'offre et l'affection du PSG. Et c'est le projet idéal", a-t-il assuré dans un entretien accordé à Marca.

"Ici, Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner"

era mal compris, et j'aime ce que j'ai. Les grands footballeurs s'intègrent dans n'importe quel championnat et n'importe quelle équipe."

u bout d'un mois, je vois des joueurs avec un grand leadership. Les grands joueurs sont capables de jouer et de vivre ensemble dans différents projets et cultures, mais je suis très respectueux. La stratégie du PSG existe depuis des années lorsque nous avons signé Ronaldinho : voir les opportunités du marché et ajouter ceux qui peuvent améliorer ce que nous avons. On le verra dans ces mois. Ici, Ramos trouverait un grand club avec l'obsession de toujours gagner, le PSG est l'un des plus grands du monde."

Sondé au sujet du cas de Kylian Mbappé, dont le contrat expirera en 2022 du côté du Parc des Princes, Pochettino s'est montré très optimiste pour son joueur, dont il voit l'avenir sous le maillot du club de la capitale.a jugé le natif de Murphy, moins loquace à propos d'un futur de Lionel Messi à Paris : "Peu importe ce que je dirais, ce sEnfin, il a été sondé sur une possible arrivée d'un "leader" comme Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, dans son équipe. De ce point de vue, Pochettino a d'abord valorisé le groupe à sa disposition avant de parler du défenseur central âgé de 34 ans. "A