Depuis jeudi soir, Lionel Messi est annoncé comme le futur transfuge du PSG. L’idylle avec le Barça est terminée et le club de la capitale française est le mieux placé pour l’enrôler. Les discussions seraient même assez avancées entre les deux parties et tout semble plaider en faveur d’un futur accord. C’est ce qui se dit ici et là mais, qu’en est-il réellement ? Est-il si proche que cela de Paris ? Mauricio Pochettino a été prié d’éclairer les journalistes, en conférence de presse ce vendredi.



A la veille du match contre Troyes, qui donnera le coup d’envoi de la saison parisienne Ligue 1, l’entraineur parisien a été logiquement bombardé de questions à propos de son compatriote. Habilement, il a su les esquiver, mais sans pour autant démentir ce qui se dit dans les coulisses. Il a renvoyé la patate chaude à sa direction. « Comme je l'ai déjà dit, nous sommes concentrés sur le début de saison. En parallèle le club travaille fortement et discrètement sur le mercato pour améliorer l'équipe afin d'atteindre les objectifs fixés pour cette année. Concernant Messi, nous savons ce qui est arrivé hier mais nous sommes concentrés sur le match de Troyes et l'envie de faire un bon match pour commencer la saison. Leonardo et notre président travaillent pour améliorer l'équipe », a-t-il déclaré.

« Évident que quelque chose peut se passer »

Relancé sur le cas de La Pulga pour savoir dans quelle position ce dernier pourrait bien évoluer en cas d’arrivée au club, Pochettino a répondu : « Plutôt qu'un poste, dans le cas de Messi, c'est la qualité d'un joueur de ce calibre qui compte et pas uniquement pour le PSG. Encore une fois, le club travaille dur, et s’il y a une information à communiquer on vous fera savoir. C’est évident que quelque chose peut se passer, mais notre responsabilités est de rendre les joueurs disponible pour le match contre Troyes et faire en sorte d’obtenir les 3 points ».



Les médias anglais ont fait état d’un coup de fil que Messi aurait passé dès jeudi à Pochettino pour lui assurer qu’il était prêt à venir. Une information que l’entraineur parisien a totalement réfutée.