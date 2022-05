Mauricio Pochettino ne ferait plus partie des plans du PSG pour la suite. L’entraineur argentin vivrait ces derniers moments à la tête de l’équipe francilienne, puisqu’avec l’arrivée de Luis Campos en tant que directeur sportif un autre coach sera nommé à sa place. Des rumeurs qu’il ne doit pas ignorer, mais auxquelles il ne semble pas prêter trop attention. Dans son esprit, il reste le coach des champions de France, et ce jusqu’à la fin de son contrat (en 2023).

Pochettino pas pressé de partir

« Aujourd'hui, je suis à 100 % au PSG, il me reste un an de contrat et j'espère continuer », a déclaré « Poche » dans un entretien à Cadena Cope jeudi soir. Des propos qui font écho à ceux qu’il avait déjà tenus en conférence de presse précédemment, où il indiquait clairement n’avoir aucune envie d’aller voir ailleurs. Si ses prédictions ne se vérifient pas, l’ancien manager de Tottenham pourra quand même se consoler avec un joli cachet de 15M€ en guise d’indemnités.



Avec la prolongation qu’il a paraphée récemment, il se dit que Kylian Mbappé va décider de beaucoup de choses à Paris dans les prochaines semaines. Comme l’identité du futur entraineur. Une hypothèse à laquelle Pochettino ne croit pas une seconde. Il affirme aussi s’entendre très bien avec son joueur vedette : « Je ne pense pas. Ce sera jugé sur le travail. Nous avons gagné avec mon staff tous les titres que les entraîneurs précédents ont remportés. »