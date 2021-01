Pochettino, déjà un contact à Tottenham

Leonardo et Mauricio Pochettino en ont déjà discuté, le mercato parisien se devra d'être actif durant le mois de janvier. Et l'ancien joueur, désormais entraineur du Paris Saint-Germain aimerait bien puiser une première fois du côté de Tottenham, où la situation de Dele Alli continue de se dégrader. Ce dernier ne serait pas contre un petit voyage, direction la capitale tricolore.

Si le coup n'avait pas fait mouche lors de la dernière fenêtre des transferts estivaux, il se pourrait bien qu'il atteigne cette fois son but. Toujours désireux de s'adjoindre les services de Dele Alli, le PSG aurait profité de son nouvel entraîneur, passé sur le banc de Tottenham, pour relancer les négociations. Selon une information de Foot Mercato publiée ce dimanche, un contact direct aurait été établi entre Pochettino et Alli.

Un prêt à l'étude

L'international anglais n'a pratiquement plus de temps de jeu sous José Mourinho et n'a ainsi disputé que quatre rencontres depuis le début de la saison en Angleterre. Beaucoup trop peu pour un joueur qui doit à tout prix retrouver du temps de jeu s'il veut espérer faire partie de la liste que Gareth Southgate, entraîneur des Three Lions anglais, dévoilera pour le prochain Euro. Un prêt de six mois serait à l'étude.