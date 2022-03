Manchester United vient de passer à l’offensive pour le recrutement d’un nouvel entraineur l’été prochain. Les dirigeants du club n’ont pas attendu la fin de la mission de Ralf Rangnick pour se pencher sur cette tâche. Cela fait même un moment qu’ils explorent les différentes possibilités et sondent les techniciens susceptibles de rallier Old Trafford. Mauricio Pochettino aurait donc déjà parlé avec le board des Red Devils. Et on peut imaginer qu’il en soit de même pour Erik Ten Hag, l’autre candidat au banc d’United.

Manchester United veut redorer son blason

C’est le directeur du football de club, un certain John Murtogh, qui a révélé cette information ce mardi. "Nous menons actuellement un processus approfondi pour la nomination d'un nouveau manager permanent qui prendra ses fonctions cet été, avec l'objectif de nous remettre en course pour les titres nationaux et européens", a-t-il déclaré.

Appelé ensuite à s’exprimer sur les ambitions à court terme de son club, le responsable mancunien a indiqué : « En Premier League, nous avons constaté une amélioration des résultats sous la direction du manager intérimaire Ralf Rangnick, après une période d'octobre et de début novembre qui avait vu le départ d'Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager. Nous savons que la régularité est la clé pour atteindre le top 4 cette saison. Je tiens cependant à répéter que ce n'est pas l'objectif ultime de Manchester United, et que tout le monde au club se concentre sur la lutte pour les plus grands trophées."