Bien que lié au club jusqu'en 2023, Mauricio Pochettino n’entend pas s’éterniser au PSG. L’été prochain, et au bout de 18 mois seulement passés sur le banc de l’équipe, l’entraineur argentin va quitter la capitale française pour rebondir ailleurs. Sa direction ne devrait d'ailleurs pas le retenir, vu qu'elle songe également à un changement au niveau de la barre technique. Et l'idée de Pochettino est de retrouver le championnat où il a bâti sa réputation, à savoir la Premier League.

Pochettino a une destination préférentielle

« Poche » souhaite donc rentrer en Angleterre. Et, à en croire le média TalkSPORT, l'Argentin privilégierait un second mandat à Tottenham plutôt qu'un challenge Manchester United, là où beaucoup de sources l’annoncent. L'intéressé fait en effet partie des principaux candidats pour prendre la succession de Ralf Rangnick sur le banc des Red Devils, au même titre que le Néerlandais Erik Ten Hag. A Tottenham, le poste n’est en revanche pas vacant vu qu’Antonio Conte est toujours en place. Mais, la donne pourrait évoluer d’ici la fin de la saison si les résultats des Spurs continuaient à se détériorer.