La signature d’Olivier Giroud en faveur de l’Inter Milan apparait de plus en plus hypothétique. Alors que la venue de l’international tricolore chez les Nerazzurri semblait presque bouclée il y a quelques jours, il s’avère que les dirigeants lombards sont désormais un peu moins chauds pour mettre la main sur l’ancien héraultais. L’échec de l’échange impliquant Matteo Politano et le Romain Leonardo Spinazzola les a amenés à revoir leurs plans du mercato et le champion du monde français est le plus à même de faire les frais de cette volte-face, si l’on en croit les derniers échos émanant d’Italie.

Giroud en stand-by

Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter envisagerait toujours de céder Politano. Mais, plutôt que de refiler ce dernier à la Roma, ils réfléchissent désormais à la possibilité de faire affaire avec le Napoli. Ainsi, ils pourraient récupérer un élément des Partenopei en contrepartie et sans avoir à débourser le moindre sou. Et l’élément en question serait Fernando Llorente. L’attaquant espagnol ne joue pas beaucoup du côté du San Paolo mais son profil plait beaucoup à Antonio Conte. Or, les caractéristiques du Basque correspondent à celles de Giroud. S’il venait à rallier San Siro, il n’y aurait assurément plus de place pour le natif de Chambéry dans l’effectif intériste.