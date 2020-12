Il a beau avoir sombré du côté du PSG, Jesé Rodriguez n'en garde pas moins la côte dans son pays natal. Celui qui est venu se perdre à Paris devrait donc avoir l'opportunité de relever un nouveau défi en Espagne, où plusieurs clubs de l'élite se seraient déjà montrés intéressés.



Si un éventuel retour au Real Madrid est évidemment impossible, des clubs de la première partie de tableau pourraient se proposer pour accueillir l'ancien espoir ibérique. Selon Estadio Deportivo, ce serait par exemple le cas de Getafe, qui occupe actuellement une très honorable sixième place, à quatre points seulement de la quatrième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Valence et Eibar aussi sur les rangs



Autre formation tentée par la venue du joueur de vingt-sept ans, le FC Valence. Certes les Ches ont perdu leur lustre d'antan, mais ils se maintiennent en moitié de tableau (12e) et pourraient offrir du temps de jeu à l'ancien Merengue. Et comme "jamais deux sans trois", Eibar (11e) est également sur les rangs. Enfin, si l'attaquant veut s'expatrier une fois de plus, Boca Juniors n'aurait pas dit non. Autant de possibilités offertes à Jesé Rodriguez pour tenter (une dernière fois ?) de rebondir.