Plusieurs clubs prestigieux convoitent Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

La liste des prétendants à l'obtention de la signature de Kai Havertz s'allonge considérablement. Le milieu de terrain affole l'Europe, Ainsi, selon les informations du média allemand Bild, le milieu virtuose du Bayer Leverkusen possède pas moins de 7 prétendants parmi les écuries les plus prestigieuses de la planète. On parle du Bayern Lunich, de Barcelone, de Liverpool, de Chelsea, de Manchester City, de Manchester United et enfin du Real Madrid.

Un prix de 130 millions d'euros pour Havertz ?

Le prix de vente proposé par le Bayer avoisinerait les 130 millions d'euros toujours d'après Bild, qui indique que Manchester United et le Bayern Munich avaient fait des avances avec des propositions respectives de l'ordre de 90 millions d'euros l'été dernier plus bonus. Le Bayern resterait un point de chute plausible pour le joueur, surtout en cas d'arrivée de l'Argentin Mauricio Pochettino sur le banc bavarois, Havertz entretenant des affinités ludiques avec l'ancien coach de Tottenham. L'homme aux 17 buts et 4 passes décisives pour son équipe la saison dernière avait fini troisième meilleur buteur de la Bundesliga, derrière Lewandowski et Paco Alcácer, en évoluant dans une équipe qui avait fini 18e de Bundesliga.