Pleins feux sur le mercato

France



Angleterre

Espagne

Lea vite enclenché la machine, partant d'ores et déjà sur son recrutement le plus spectaculaire depuis 2017 et les arrivées conjuguées de Neymar et Kylian Mbappé. Cet été, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Achraf Hakimi ont déjà signé, Gianluigi Donnarumma s'apprête à le faire et les rumeurs grand luxe continuent de s'amonceler concernant Paul Pogba ou Lionel Messi... L', cette année, n'est pas en reste, avec les renforts actés de Guendouzi, Pau Lopez, Ünder, Gerson ou Konrad De La Fuente.Seul, pour le moment, a officialisé un transfert d'importance avec l'arrivée de Jadon Sancho - le malheureux deuxième à manquer son tir au but dimanche, en finale du Championnat d'Europe contre l'Italie (1- a.p., tab : 3-2) - en provenance de Dortmund. Nul doute queet surtout, comme à leurs habitudes, s'apprêtent à animer le marché. Les champions d'Europe londoniens, notamment, sont de plus en plus chauds sur Erling Haaland.



L'Atlético vient de boucler l'arrivée de l'Argentin Rodrigo De Paul, meilleur joueur de son équipe lors de la toute récente victoire en finale de Copa America au Brésil (0-1). Au Real Madrid, où Carlo Ancelotti revient pour remplacer Zinedine Zidane sur le banc, on continue bien sûr d'être dans l'attente d'une éventuelle ouverture pour Kylian Mbappé ou tout autre grand avant-centre du Vieux Continent. Et à Barcelone, c'est toute la Catalogne qui tremble quant à l'avenir de Lionel Messi, libre...



Italie



La Juventus et Massimiliano Allegri, lui aussi de retour pour succéder à Andrea Pirlo, a longtemps paru ne plus vouloir de Cristiano Ronaldo. Mais il n'est plus aussi évident que la Vieille Dame se sépare de celui qui vient encore de terminer meilleur buteur du Championnat d'Europe. Peu de mouvements pour le moment à Milan, si ce n'est Simone Inzaghi sur le banc de l'Inter à la place d'Antonio Conte. Olivier Giroud est attendu à l'AC Milan. Enfin José Mourinho suscite énormément d'excitation à la Roma.



Allemagne

41 - Robert Lewandowski a inscrit son 41e but de la saison en Bundesliga - il établit un nouveau record dans l'histoire de la compétition en dépassant la marque de Gerd Müller en 1971/72 (40 buts). Légende. pic.twitter.com/o8GXn1hco6

— OptaJean (@OptaJean) May 22, 2021

Dans la tendance globale, c'est surtout du côté des coachs que la Bundesliga a déjà bougé, avec le remplacement de Hansi Flick par Julian Nagelsmann sur le banc du. Par effet domino, celui-ci est suppléé par Jesse Marsch, qui officiait à Salzbourg, l'autre club de la filière Red Bull. Au niveau des joueurs, les Bavarois accueillent Upamecano mais tremblera surtout jusqu'au 31 août à propos de Robert Lewandowski.