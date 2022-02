Respectivement âgés de trente-sept et trente-quatre ans, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi arrivent lentement mais sûrement au bout de leur chemin au plus haut niveau du football mondial. L'ancien Madrilène et l'ex-Barcelonais ont dominé durant plus d'une décennie leur discipline, enquillant les trophées, records et autres Ballon d'Or. À l'été 2021, ils ont tous deux changé de club, CR7 retournant à Manchester United, "La Pulga" s'engageant au PSG. Des choix qui laissent Michel Platini un brin dubitatif.

MU et le PSG, des mauvais choix ?

L'ancienne gloire du football tricolore, par ailleurs figure de la Juventus Turin, a livré son jugement sur la fin de carrière des deux stars mondiales. Dans les colonnes de La Gazetta dello Sport, l'ex-patron de l'UEFA a joué franc-jeu : "J'ai dit stop à trente-deux ans. J'aurais pu aller jouer au Barça ou à l'OM, mais je voulais qu'on m'identifie au club avec lequel on avait écrit l'histoire. Ronaldo, c'était le Real (Madrid) et Messi le Barça. Je ne serais pas allé dans un autre club (européen). J'aurais plutôt choisi les États-Unis ou la Chine."