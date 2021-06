Pisté en Ligue 1, Joseph Okumu signe à La Gantoise (officiel)

Assez convoité ces dernières semaines, Joseph Okumu quitte Elfsborg (L1 suédoise) pour La Gantoise. Le club belge, qualifié pour l'UEFA Conference League, annonce ce lundi la signature du défenseur international kényan. Le joueur de 24 ans s'est engagé pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 juin 2025. Reims et Lorient, qui le pistaient également, voient cette potentielle bonne pioche leur filer sous le nez.

Joseph Okumu, solide gaillard d’1m93, a débuté dans son pays natal avant de partir en 2018 apprendre le métier chez les Real Monarchs, équipe réserve du Real Salt Lake City évoluant deuxième division nord-américaine. Transféré durant l’été 2019 à Elfsborg, il avait été appelé en équipe nationale pour jouer la CAN 2019, et s’attirait les éloges de son sélectionneur de l’époque, Sébastien Migné. « C’est un garçon qui présente un potentiel intéressant et qui n’a pas sans doute fini de nous surprendre », déclarait alors le technicien français à Football365.