Piqué, ses adieux poignants à Messi

Cadre parmi les cadres du FC Barcelone, Gerard Piqué est un enfant de la Massia. Passé par le centre de formation catalan, le défenseur central espagnol y a rencontré Lionel Messi à l'âge de treize ans. Les deux compères ont vécu ensemble de grands moments avec leur club de (presque pour Piqué) toujours. Au moment de dire adieu à son ex coéquipier, Piqué a livré un hommage poignant.

"Rien ne sera plus pareil", a-t-il entamé dans un long message publié sur les réseaux sociaux. "Après plus de vingt ans au club, tu ne porteras plus ce maillot du Barça. La réalité est parfois difficile." Puis Gerard Piqué a évoqué sa rencontre avec Messi, avant de parler de l'année où il est revenu à Barcelone après son passage à Manchester United, se rappelant le fameux triplé.



























Optimiste, Piqué conclu ainsi : "Aujourd'hui tu pars, mais je sais qu'un jour tu reviendras. Il y a des choses à faire. Amuse-toi et profite, où que tu ailles, et continue à jouer comme toi seul sais le faire. Ici, tu vas nous manquer. Je t'aime Léo."