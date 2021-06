Dix-sept ans après ses débuts professionnels au sein de Manchester United, Gerard Piqué est proche de boucler la boucle. Celui qui a fait l'essentiel de sa carrière au FC Barcelone (2008 à aujourd'hui) s'attend à ce que la fin soit annoncée. C'est d'ailleurs ce qu'il a confié au streamer Ibai Llanos.

A l'occasion d'une petite séquence vidéo entre les deux hommes diffusée sur les réseaux sociaux, Gerard Piqué n'y est pas allé par quatre chemins au moment d'évoquer son avenir : "Le jour ou j'arrête de jouer au Barça, je prends ma retraite. Si (Ronald) Koeman vient me dire qu'il ne compte plus sur moi, c'est terminé, je m'en vais et c'est la fin."

Le Barça, sa passion

Et le défenseur espagnol d'expliquer son choix : "Je n'ai qu'une seule passion, celle de jouer pour le Barça. C'est le club de ma vie et aucune autre offre ne me fera changer d'avis. Cela n'a pas de prix. Avoir encore plus d'argent ne m'apportera pas plus de bonheur."