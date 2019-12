Philippe Coutinho (Bayern Munich) veut rester en Bavière

Philippe Coutinho semble être heureux au Bayern Munich . Le Brésilien n’écarte donc pas de rester une autre saison en Allemagne si les choses continuent à aller pour le mieux. Depuis que Hansi Flick a pris ses fonctions d’entraîneur, Coutinho n’a pas joué aussi régulièrement que sous son prédécesseur Niko Kovac. Maiset pense sérieusement à son avenir au-delà de son de prêt d'un an en Bavière. De son côté, Flick a déclaré qu’il estimait que le joueur « devait avoir du temps ».« Je me sens vraiment bien », a lâché pour sa part Coutinho lors de la traditionnelle visite du Bayern à ses fans pour la saison de Noël. « J'ai l'intention de rester ici pendant un an et de me concentrer sur le présent. Mais si tout se passe bien, j'aimerais bien rester », a-t-il déclaré. En ce qui concerne Flick, le Brésilien n’a que des bons mots à adresser à son nouvel entraîneur: «. Il reste beaucoup de travail à faire. » Coutinho a quitté Barcelone pour le Bayern l'été dernier.