Philippe Coutinho (Barça) proposé à Arsenal et Newcastle

Philippe Coutinho n’entre plus dans les petits papiers des dirigeants barcelonais. Après l’avoir prêté pendant une saison au Bayern Munich, ces derniers sont désormais déterminés à le transférer. Sa vente devient même urgente, afin de réunir les fonds nécessaires pour le recrutement de l’attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. À en croire ce que révèle Goal Espagne, les Catalans auraient déjà proposé les services de l’international auriverde à deux clubs de Premier League, en l’occurrence Arsenal et Newcastle United.

Le Barça attend une réponse pour Coutinho

Coutinho (28 ans) sort d’une saison compliquée en Bavière. Certes, il a marqué 10 buts et offert 8 passes décisives, mais il a semblé à la peine chez les champions d’Allemagne. Et les nombreux pépins physiques qu’il a contractés n’ont rien arrangé à sa situation. Autant dire que sa cote est loin d’être au plus haut en ce moment. Pourtant, les deux clubs approchés en vue d’un possible transfert ont demandé un temps de réflexion. Si le FC Barcelone accepte de baisser le prix de son sociétaire, il est possible qu’un accord soit conclu. Les Gunners comme les Magpies sont en manque d’éléments créateurs dans l’entrejeu. Reste à savoir ce que pense le principal intéressé. Il n’est pas certain qu’il soit enchanté par l’idée de rejoindre un club non qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Pour rappel, l’ancien Red a choisi de reporter au mois d’aout prochain toute décision relative à son futur.