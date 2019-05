Perez ouvre la porte à un départ de Ramos 

Si Zinedine Zidane a trouvé les mots pour convaincre Raphaël Varane, un temps tenté d’aller voir ailleurs, de rester au Real Madrid, le technicien tricolore ne semble pas avoir réussi à faire changer d’avis Sergio Ramos. Marqué par une saison éprouvante et la colère de Florentino Perez après l’élimination des Merengue dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le capitaine madrilène est en effet bien décidé à quitter le Real.

Pire, malgré ou à cause d’une clause libératoire fixée à 600 millions d’euros au moment de sa dernière prolongation, l’ancien Sévillan espère même pouvoir être libéré de son contrat afin de s’engager gratuitement en Chine où l’attend une offre des plus juteuses. L’information, révélée ce lundi par la Sexta, a fait l’effet d’une bombe et Florentino Perez, interrogé dans la soirée au micro d’Onda Cero, a confirmé les velléités de départ de son capitaine.

Déjà le joueur le mieux payé du vestiaire du Real

"Il est venu me voir dans mon bureau et m'a dit qu'il avait reçu une offre très importante venue de Chine, a ainsi expliqué le président madrilène dans El Transistor. Mais qu'ils ne pouvaient pas payer de transfert. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas (le libérer) et qu'on parlerait avec le club chinois." Un an après avoir laissé partir Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin et malgré les efforts de Zinedine Zidane pour le convaincre de rester, Florentino Perez ouvre donc clairement la porte à un départ de son défenseur vedette, au club depuis 2005.

Il n’y a bien que l’idée de le voir partir libre qui semble lui poser problème. Ce dont il s’est d’ailleurs expliqué. "Il nous est impossible de voir le capitaine partir libre. Cela pourrait en plus créer un précédent dangereux", a-t-il en effet justifié. Et après avoir assuré que "tout avait été réglé et tout avait été cordial", Florentino Perez a également précisé que Sergio Ramos était déjà le joueur le mieux payé de l'effectif madrilène et qu'il n'était pas question de lui accorder une nouvelle augmentation pour le convaincre de rester. Le capitaine madrilène sait à quoi s'en tenir.