Pépé, un feuilleton en suspens ?

En 2018-2019, Nicolas Pépé a disputé les 38 journées de championnat, inscrit 22 buts et signé 11 passes décisives. Son talent et son efficacité ne sont donc pas le moins du monde remis en cause, même si ses prestations au cours de la dernière Coupe d'Afrique des nations n'ont pas été à la hauteur de sa saison en club. Pourtant, alors que l'international ivoirien a publiquement fait part de ses envies d'ailleurs en début d'année, le voilà toujours sous contrat avec les Dogues de Christophe Galtier.

Les prétendants ne manquent apparemment pas, au point que le nom de l'ancien Angevin a été cité un peu partout en Europe, du Borussia Dortmund à Arsenal, en passant par le Paris Saint-Germain ou le SSC Naples. Mais pourquoi diable n'a-t-il alors pas encore plié bagage ? La somme réclamée par les Lillois, vraisemblablement 80 millions d'euros, pousse évidemment tous les courtisans à la réflexion et à la négociation, car rares sont les formations à pouvoir se délester aisément d'un tel montant, si ce n'est de l'autre côté de la Manche. Et puis toutes les tractations ont sans doute été gelés durant la compétition continentale africaine, alors que l'intéressé est désormais en vacances.

La période pourrait donc sembler propice à une mutation, et voilà que, d'après le Times, Manchester United se serait rapproché ces derniers jours des pensionnaires du stade Pierre-Mauroy. Ole Gunnar Solskjaer se verrait bien profiter de l'explosivité de Nicolas Pépé pour booster un peu son secteur offensif. Les Red Devils ont les moyens de leurs ambitions, puisqu'ils parviennent pour l'heure à retenir, ou à faire monter les enchères, concernant Paul Pogba et Romelu Lukaku. De surcroît, les pensionnaires d'Old Trafford n'ont dépensé qu'un peu moins de 80 millions d'euros pour signer Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) et Daniel James (Swansea City). Mais d'après le quotidien anglais, pour que tout soit finalisé entre Pépé, le Losc et MU, il faudra patienter jusqu'à ce que l'attaquant international belge soit lui effectivement transféré où il est attendu depuis plusieurs jours, à savoir l'Inter Milan.