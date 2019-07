Pépé penche pour les Gunners

Enfin ! Après de longues semaines de rumeurs, d’incertitudes et de touches aux quatre coins de l'Europe, voilà que Nicolas Pépé a tranché. L’attaquant international ivoirien (22 buts en Ligue 1 la saison dernière) avait il est vrai un choix plus restreint ces derniers jours avec Naples et Arsenal en finale pour s’attacher ses services. Et il semblerait, d’après la Voix du Nord, qu’il ait finalement décidé de répondre favorablement aux Gunners.

L’équipe entraînée par Unai Emery avait réussi à convaincre la direction du Losc avec une proposition à hauteur des 80 millions d’euros souhaités et elle en a donc fait de même avec le virevoltant attaquant qui pourrait s’engager dès mardi ou mercredi, toujours selon le quotidien. Sauf intervention d'un nouveau prétendant du calibre du PSG par exemple. Ce qui ne semble pas à l'ordre du jour.

A Arsenal, il pourra former un trio avec Aubameyang et Lacazette dont la rapidité devrait faire mal à beaucoup de défenses anglaises. Le Losc, qui va également céder Leao à l’AC Milan en ce début de semaine, moyennant 35 millions, va avoir les moyens de se montrer actif dans le sens des arrivées avec Victor Osimhen (Attaquant de Charleroi) en premier de cordée.