Pépé finalement vers Arsenal ?

Il y a des joueurs de renom qui veulent quitter leur club, ou dont leur club veut se débarrasser, mais qui peinent à trouver preneur. Et il y a Nicolas Pépé. Plusieurs grosses formations européennes s'arrachent l'attaquant du Losc, qui avait pourtant placé la barre assez haut, à 80 millions d'euros. Cela n'a pas pas refroidi Naples, qui a été le premier courtisan à se soumettre aux exigences lilloises. Mais vendredi, Gérard Lopez, le président nordiste, indiquait que quatre clubs avaient soumis des offres satisfaisantes. Arsenal fait bien partie de cette liste.

Selon la BBC et Sky Sports, les Gunners ont effectivement trouvé un accord avec le deuxième de Ligue 1 pour le transfert de Pépé, contre 80 millions d'euros, avec un paiement échelonné. Et les dirigeants londoniens ont également fait une proposition contractuelle à l'international ivoirien, qui pourrait s'engager jusqu'en 2024 avec la formation d'Unai Emery, dont il serait la principale recrue estivale.

C'est donc à Pépé de prendre sa décision désormais. Selon le journaliste de la BBC, l'ancien Angevin aurait refusé l'offre de Naples, et pencherait donc sérieusement vers Arsenal, qui pourrait boucler l'affaire sous 24 ou 48 heures. Son confrère italien de Sky Sports estime lui que le récent dauphin de la Juve en Serie A est toujours dans la course, après avoir reçu en fin de semaine la visite des agents de Pépé. Quoi qu'il arrive, le feuilleton se rapproche de son terme, et Lille devrait conclure assez rapidement la vente la plus importante de l'histoire de Ligue 1.

Arsenal have reached an agreement with Lille to sign Ivory Coast winger Nicolas Pepe for ~€80m, paid by instalments to fit #AFC budget. 5yr deal, agent agreement still needed but set to be closed in next 24/48hrs. Napoli also have agreement with #LOSC but agent rejected proposal — David Ornstein (@bbcsport_david) July 27, 2019