Pays de Galles : Bale bientôt entraîneur ?

Après plus d'une décennie passée au sein du Real Madrid, Gareth Bale a retrouvé sa liberté. Pas prolongé par un club madrilène désireux de réduire sa masse salariale mais aussi de se séparer d'un élément à la gestion compliquée ces dernières années, l'international gallois laisse toujours planer le doute sur la suite qu'il compte donner à carrière. En attendant une participation au prochain Mondial qatari avec sa sélection, Bale réfléchit et rien ne dit qu'il sera toujours joueur de football dans quelques mois.



Et la question se pose d'autant plus que d'après les informations du Sun, l'équipe nationale du pays de Galles a proposé à son actuel capitaine de continuer à jouer un rôle important dans la sélection, mais cette fois dans un rôle d'entraîneur. L'actuel sélectionneur gallois David Adams a indiqué au média qu'il avait parlé à Gareth Bale et que ce dernier était "très intéressé par l'obtention de sa licence d'entraîneur B et A au pays de Galles."

Un atout fantastique

La même proposition a été faite à Aaron Ramsey, l'autre star galloise. Et David Adams de dire ses espoirs de voir les deux hommes aider le pays de Galles. "Je suis sûr qu'ils viendront frapper à ma porte pour proposer leur aide aux joueurs désireux de recevoir des conseils et du soutien. Avoir ces hommes qui inspirent la prochaine génération de jeunes joueurs est un atout fantastique pour le développement futur de notre jeu. Ce serait formidable pour nous."