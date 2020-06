Pays-Bas : Arjen Robben sort de sa retraite pour signer à Groningen

Arjen Robben sort de sa retraite ! L'ancien ailier emblématique du Bayern Munich, passé par le Real Madrid ou encore Chelsea va désormais officier en Eredivisie, à Groningen. Après avoir pris sa retraite à l'été 2019, l'ancien joueur du Bayern Munich, 36 ans, va donc rechausser les crampons. Un retour prévu pour la saison prochaine dans le club où l'ancien international néerlandais a terminé sa formation et avec lequel il a fait ses premiers pas dans le football professionnel.



"Ce club peut utiliser toutes sortes d'aide pendant la crise du coronavirus. J'ai aidé avec quelques petites actions et je réfléchissais aux possibilités d'aider le club de différentes manières. Ces dernières semaines, j'ai eu de nombreuses consultations avec des personnes au sein du club et peut-être que ceux qui m'ont le plus influencé sont les fans", a indiqué le joueur pour justifier son retour. Robben donnera plus d'informations lors d'une conférence de presse prévue ce dimanche dans l'après-midi (14h30).