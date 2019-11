Paulo Sousa (Bordeaux) : « C’est vrai qu’on m’avait promis plus de moyens »

Quatrième de Ligue 1 et invaincu depuis le mois d’octobre, Bordeaux vit un bon début de saison sur le plan sportif. Mais en coulisse, les choses se gâtent. Des tensions se font ressentir entre les deux actionnaires du club - King Street et General American Capital Partners - et les groupe de supporters des Ultramarines est en conflit avec la direction du club. Au milieu de tout ça, Paulo Sousa jouit d’une belle cote de popularité. Mais reconnaît que les choses ne se déroulent pas exactement comme elles lui avaient été annoncées à son arrivée. « Au niveau des objectifs, cette année devait servir à se stabiliser pour être dans la partie haute du classement. Mais c'est vrai qu'on m'avait promis plus de moyens, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à L’Equipe. C'est important pour moi d'avoir une concurrence à l'intérieur du groupe avec des joueurs qui évoluent au même poste, avec des caractéristiques différentes. Ça apporte plus de richesse dans une identité de jeu commune ».

Sousa : « Dans l’absolu, un club comme Bordeaux a besoin de vendre »

C’est très clair : Sousa souhaite voir des renforts rejoindre son groupe. Mais ce n’est pas forcément à l’ordre du jour en Gironde : « Dans l'absolu, un club comme Bordeaux a besoin de vendre pour continuer à s'améliorer, mais ce ne sont pas les indications que j'ai. On va continuer à travailler sur notre stabilité. En ce moment, l'équipe a besoin d'être aidée ». Des propos prudents à l’approche d’un marché hivernal qui pourrait être agité. Pas idéal pour la stabilité espérée.