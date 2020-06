Paulo Sousa a failli coacher le Borussia Dortmund

Paulo Sousa est depuis plus d’un an en charge des Girondins de Bordeaux. Le technicien portugais a choisi de s’installer sur les bords de l’Aquitaine et dans un club aux moyens relativement limités. C’est tout à son honneur, surtout qu’il n’était pas à court de sollicitations avant de débarquer en France. L’intéressé vient de révéler à la presse allemande qu’il a été tout proche de devenir coach du Borussia Dortmund en 2017. Le club de la Ruhr s’était alors séparé de Thomas Tuchel et avait songé à lui pour ce poste. Finalement, les responsables allemands ont jeté leur dévolu sur Peter Bosz.

« Entraîner en Bundesliga est un objectif »

"C’est vrai qu’il y a eu des discussions, mais cela ne s’est pas concrétisé", a-t-il confié à Sport.de. Le technicien lusitanien a manqué donc la possibilité de retrouver le club où il a évolué comme joueur (entre 1996 et 1998). Mais, il ne désespère pas à l’idée de s’installer sur un banc de Bundesliga dans le futur. "D'après ma propre expérience, je sais comment les joueurs et les clubs travaillent professionnellement en Allemagne, et j'aime aussi la façon dont le football s'est développé dans le pays. Être entraîneur en Bundesliga est toujours un objectif dans ma carrière", a-t-il concédé. Une déclaration qui a de quoi inquiéter les fans des Marine et Blanc, même si le Portugais est encore sous contrat jusqu’en 2022.